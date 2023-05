https://fr.sputniknews.africa/20230506/washington-et-lotan-ont-nourri-encore-une-autre-cellule-terroriste-le-regime-de-kiev-1059077204.html

Washington et Londres sont derrière l’attaque contre l’écrivain russe Zakhar Prilepine, blessé ce 6 mai en Russie, a réagi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères."Je prie pour Zakhar", a ajouté la diplomate.La voiture de l’écrivain russe Zakhar Prilepine, grand défenseur de l’opération militaire russe en Ukraine, a explosé dans la région de Nijni Novgorod, à environ 400 kilomètres à l'est de Moscou, selon les forces de l’ordre locales. Il est blessé, tandis que le conducteur de la voiture est mort.Le Kremlin affirme ne pas encore savoir qui est derrière l’attaque contre l’écrivain. Il faut attendre une réponse officielle de la part des forces de l’ordre, a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé par Sputnik au sujet de l’auteur de l’explosion.Zakhar Prilepine soutient activement l’opération spéciale russe en Ukraine, tout comme la journaliste Daria Douguina et le correspondant de guerre Vladlen Tatarski tués dans des attentats en août 2022 et en avril 2023.*organisation terroriste interdite en Russie

