https://fr.sputniknews.africa/20230506/lecrivain-russe-zakhar-prilepine-blesse-dans-lexplosion-de-sa-voiture-en-russie-1059075178.html

L'écrivain russe Zakhar Prilepine blessé dans un attentat à la voiture piégée en Russie

L'écrivain russe Zakhar Prilepine blessé dans un attentat à la voiture piégée en Russie

L'écrivain russe Zakhar Prilepine, qui soutient activement l’opération militaire en Ukraine, a été blessé ce 6 mai dans l'explosion de sa voiture en Russie... 06.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-06T11:31+0200

2023-05-06T11:31+0200

2023-05-06T13:27+0200

russie

explosion

zakhar prilepine

opération militaire

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/06/1059076197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c85a32fe997fcb0465f8317fa4ac28d.jpg

La voiture de l’écrivain russe Zakhar Prilepine a explosé en Russie, ont déclaré ce 6 mai les forces de l’ordre. Selon le ministère de l'Intérieur, il est blessé et hospitalisé alors que son conducteur est mort.Contacté par Sputnik, le service de presse de l'écrivain n’a pas donné de détails sur l’incident, mais a précisé qu'il allait "bien". Plus tard, les médecins locaux ont fait savoir qu'il avait été blessé au niveau des jambes.De son côté, une source au sein des forces de l’ordre a fait savoir auprès de Sputnik que l’écrivain souffrait de diverses factures et d’une commotion cérébrale.Les premières images montrant le lieu ont été relayées sur internet.L'explosion qualifiée d'attentat Les faits se sont déroulés dans la région de Nijni Novgorod, située à environ 400 kilomètres à l'est de Moscou. Des enquêteurs et des légistes se sont rendus sur les lieux, a indiqué le Comité d’enquête russe. Plus tard dans la journée, l'instance a qualifié les faits d'attentat et a ouvert une enquête pénale.Un homme a été arrêté, soupçonné d’être impliqué dans cette explosion, a noté le ministère de l’Intérieur.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est abstenu de commentaires. Interrogé par Sputnik au sujet de l’auteur de l’explosion, il a conseillé d’attendre une réponse officielle de la part des forces de l’ordre. Une série d’attaques contre des activistes russesZakhar Prilepine soutient activement l’opération militaire en Ukraine, tout comme Daria Douguina, journaliste, et Vladlen Tatarski, correspondant de guerre, tués dans des explosions orchestrées par les services ukrainiens, selon le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB).Daria Douguina a été tuée le 20 août 2022 dans l'explosion d'une voiture dans la région de Moscou. Elle était la fille de l'intellectuel et philosophe russe Alexandr Douguine. Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) avait alors révélé que le meurtre avait été perpétré par Natalia Vovk, citoyenne ukrainienne, et préparé par les services de Kiev. Toujours selon le FSB, l’assassinat du correspondant de guerre Tatarski, survenu le 2 avril 2023 dans un café à Saint-Pétersbourg, a également été préparé par l’Ukraine.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, explosion, zakhar prilepine, opération militaire, ukraine