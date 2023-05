https://fr.sputniknews.africa/20230505/apres-lattaque-contre-le-kremlin-un-media-releve-le-comportement-suspect-de-zelensky-1059068843.html

Après l’attaque contre le Kremlin, un média relève le comportement suspect de Zelensky

Après l’attaque contre le Kremlin, un média relève le comportement suspect de Zelensky

L’Ukraine affirme n’avoir rien à voir avec l’attaque de deux drones contre le Kremlin le 3 mai dernier. Mais le Président Zelensky se serait préparé à quitter... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T22:47+0200

2023-05-05T22:47+0200

2023-05-05T22:49+0200

russie

kremlin

attaque

volodymyr zelensky

comportement

visite

finlande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055211920_0:125:2700:1644_1920x0_80_0_0_3b521bd74a4255cee0d3f3b80aea966d.jpg

La décision de Volodymyr Zelensky de prolonger sa visite en Finlande aurait été prise sciemment pour laisser le temps à l'attaque de drones contre le Kremlin de Moscou de se dérouler, relate la revue en ligne Asia times.Selon le média hongkongais, le Président ukrainien aurait même décidé de reporter son retour à Kiev, ce qui serait pour le média un comportement louche de crainte de M.Zelensky pour sa sécurité.Attaque de drones contre le KremlinDans la nuit du 2 au 3 mai, la présidence russe annonçait que deux drones avaient essayé d'attaquer le Kremlin, qui abrite une résidence du Président russe. Les moyens de guerre électroniques russes ont abattu les deux engins. Personne n’a été blessé. Le Comité d’enquête russe a ouvert une poursuite pour attentat. Le Président travaillait dans une autre résidence au moment de l’attaque. Après l’incident, il est resté serein comme dans toutes situations difficiles et extrêmes, a déclaré à Sputnik son porte-parole Dmitri Peskov. Qui est derrière l’attaque?Pour la Russie, la frappe a été organisée par le régime de Kiev qui soutient et utilise depuis longtemps des méthodes terroristes contre les infrastructures civiles et la population. L’Ukraine a, par exemple organisé l'explosion du pont de Crimée en octobre 2022, et des frappes sur des cibles non militaires dans les régions russes de Briansk, Belgorod et Rostov.La présidence russe a, de son côté, pointé les États-Unis d’être derrière l'attaque de Kiev. Selon M.Peskov, les tentatives américaines de le nier sont risibles, d’autant plus que les moyens et les cibles sont choisis par Kiev sous leur dictée.

russie

finlande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, kremlin, attaque, volodymyr zelensky, comportement, visite, finlande