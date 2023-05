https://fr.sputniknews.africa/20230503/kiev-a-essaye-dattaquer-le-kremlin-avec-des-drones-selon-moscou-1059007360.html

Kiev essaie d'attaquer le Kremlin avec des drones - vidéos

Kiev essaie d'attaquer le Kremlin avec des drones - vidéos

La partie ukrainienne a essayé d'attaquer le Kremlin avec des drones dans la nuit du 2 au 3 mai, a annoncé la présidence russe, qui promet de répondre à cet... 03.05.2023, Sputnik Afrique

Deux drones ont essayé d'attaquer la résidence du Président russe au Kremlin dans la nuit du 2 au 3 mai, a fait savoir la partie russe.Selon la présidence, les militaires et les services spéciaux ont réussi à mettre les engins hors service à l'aide de systèmes de guerre électronique. On ne déplore aucun blessé ni destruction.Vladimir Poutine n'était pas présent au Kremlin au moment de l'incident, souligne la présidence.Dans la nuit, certaines chaînes Telegram ont diffusé des vidéos qui montrent une fumée grise s'élevant dans le ciel au-dessus du Kremlin:Le conseiller de Volodymyr Zelensky Mykhaïlo Podoliak a rejeté toute responsabilité de Kiev dans l'incident."Bien sûr, l'Ukraine n'a rien à voir avec les attaques de drones contre le Kremlin", a-t-il indiqué dans un message transmis aux journalistes.Ces derniers jours, des attaques de drones et des actes de sabotage se sont multipliés sur le territoire russe, notamment dans les régions frontalières avec l'Ukraine.

