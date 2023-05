https://fr.sputniknews.africa/20230503/un-reservoir-de-petrole-prend-feu-dans-le-sud-de-la-russie-un-drone-en-cause---video-1059000869.html

Un réservoir de pétrole prend feu dans le sud de la Russie: un drone en cause? - vidéo

Tôt le matin, un important incendie s'est déclenché dans le sud de la Russie. Un grand réservoir contenant des produits pétroliers situé à proximité d'une... 03.05.2023, Sputnik Afrique

Une citerne contenant des produits pétroliers a pris feu mercredi tôt le matin dans le village de Volna dans le sud de la Russie, provoquant un incendie. Selon l'une des hypothèses relayées par les médias, un drone ukrainien l'aurait frappé.Aucun blessé n'est à déplorer, selon les premières informations confirmées par le gouverneur du territoire de Krasnodar Veniamine Kondratiev, qui s'est rendu sur place.Les habitants hors de dangerLa superficie de l'incendie a atteint au moins 1.200 mètres carrés. Les services de secours ont été dépêchés sur les lieux afin de le localiser. 23 véhicules et 83 personnes travaillent sur place.Les raisons exactes de l'accident doivent être éclaircies à l'issue d'une enquête. La localité située à proximité du dépôt pétrolier est hors de danger, assurent les autorités. Le gouverneur a en outre démenti les informations selon lesquelles Volna a été évacuée. Il a appelé les habitants à garder le calme.Une autre attaque de drone aurait été à l'origine d'un récent incendie qui s'est déclaré le 29 avril dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, en Crimée. Il a également pris feu au petit matin. Les installations civiles n'étaient pas menacées non plus, car éloignées du sinistre.

