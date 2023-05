https://fr.sputniknews.africa/20230501/explosion-sur-des-rails-dans-louest-de-la-russie-une-locomotive-deraille-1058965756.html

Explosion sur des rails dans l'Ouest de la Russie, une locomotive déraille - vidéo

Le déclenchement ce lundi d'un engin explosif sur des rails dans la région de Briansk, dans l'Ouest de la Russie, a provoqué le déraillement d'une locomotive... 01.05.2023, Sputnik Afrique

Un engin explosif s'est déclenché ce lundi sur des rails dans la région de Briansk, dans l'Ouest de la Russie. L'explosion a provoqué le déraillement d'une locomotive.Un train de marchandises passait au moment de la détonation. Personne n'a été blessé, selon les autorités. La circulation ferroviaire a été suspendue. Les services d'urgence s’activent sur place.D'après les Chemins de fer de Russie, sept wagons ont quitté les rails. Ils transportaient du gasoil et des matériaux de construction, a précisé à Sputnik une porte-parole de l'administration régionale.Une région voisine de l'UkraineAvec le début de l'opération militaire spéciale, les régions russes voisines de l'Ukraine font régulièrement l'objet d'attaques de drones et d'artillerie. Le 2 mars dernier, un village de la région de Briansk a notamment connu une attaque de saboteurs ukrainiens. Les intrus ont visé une maison privée avec un lance-grenades. Deux civils ont été tués et un garçon de 11 ans a été blessé.

