Les terroristes ukrainiens, lors d’une incursion dans la région russe de Briansk, voisine de l’Ukraine, ont frappé une maison privée avec un lance-grenades. C’est ce qu’a déclaré le chef du district de Klimovski, Alexandre Isayev.Une vidéo, diffusée ce 5 mars sur sa chaîne Telegram, montre les conséquences de cette frappe dans le village de Souchany.Le chef de la région Alexandre Bogomaz a pour sa part ordonné d’évaluer les dommages causés à la famille et de préparer les documents nécessaires au paiement des indemnités.Un attentat de saboteursLe 2 mars, un groupe d’éclaireurs ukrainiens s’est introduit dans la région de Briansk pour attaquer la population civile dans deux villages – Souchany et Lioubetchané.Deux civils ont été tués et un garçon de 11 ans blessé. Plus tard dans la même journée, le Service fédéral russe (FSB) a informé que les auteurs de l’attaque avaient été repoussés vers l'Ukraine où ils avaient été ciblés par une frappe d'artillerie massive.Le Président russe a qualifié cette incursion d'acte terroriste.Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré le 3 mars que l’attentat avait été commis avec des armes de l’Otan.

