Moscou s’interroge sur la complicité de l’Otan dans l’attentat de saboteurs ukrainiens en Russie

Moscou s’interroge sur la complicité de l’Otan dans l’attentat de saboteurs ukrainiens en Russie

Du fait que l’attentat de saboteurs ukrainiens dans la région russe de Briansk ait été commis avec des armes de l’Otan, Moscou se pose la question de... 03.03.2023, Sputnik Afrique

L’attentat de saboteurs ukrainiens en Russie a été commis avec des armes de l’Otan, a déclaré ce 3 mars le ministère russe des Affaires étrangères. De ce fait, Moscou se demande si la question d’une éventuelle complicité des membres de l’Alliance dans ce crime et de leur financement du terrorisme se pose.Cette attaque est considérée comme "un acte terroriste fermement condamné", lequel "ne restera pas impuni", a noté l’instance dans un communiqué.En outre, ils forment des militaires ukrainiens et aident à définir les cibles et à les viser, souligne Moscou.Attaque mortelleUn groupe d’éclaireurs ukrainiens s’est introduit le 2 mars dans la région russe de Briansk, voisine de l’Ukraine, pour attaquer la population civile. Les assaillants ont tiré sur un véhicule dans le village de Lubetchané.Deux civils ont été tués et un garçon de 11 ans blessé. Plus tard dans la journée, le Service fédéral russe (FSB) a informé que les auteurs de l’attaque avaient été repoussés vers l'Ukraine où ils ont été ciblés par une frappe d'artillerie massive.

