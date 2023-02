https://fr.sputniknews.africa/20230226/plusieurs-milliers-de-personnes-arpentent-paris-contre-la-livraison-darmes-a-kiev-1058023497.html

Plusieurs milliers de personnes arpentent Paris contre la livraison d'armes à Kiev

Plusieurs milliers de personnes arpentent Paris contre la livraison d'armes à Kiev

Une nouvelle action de protestation contre la fourniture d'armes occidentales à l'Ukraine s'est déroulée dans la capitale française. Selon un correspondant de... 26.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-26T17:33+0100

2023-02-26T17:33+0100

2023-02-26T18:04+0100

paris

armes

france

ukraine

kiev

armements

florian philippot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/1a/1058022937_1:0:2072:1165_1920x0_80_0_0_edd380485721455b50a9e6310d6fd672.png

Ce 26 février, un nouveau rassemblement pour la paix et contre la fourniture d'armes occidentales pour l'Ukraine s'est déroulé à Paris, réunissant quelque milliers de participants, selon un correspondant de Sputnik suivant l'événement.La mobilisation a été lancée par le chef de file des Patriotes, Florian Philippot, qui vise en outre la dissolution de l’Otan, "machine au service de l'impérialisme américain", ainsi que l'abandon des sanctions antirusses."Arrêtez de tuer le Donbass"La veille, d'autres manifestations en soutien au peuple du Donbass et contre la livraison d'armes françaises ont eu lieu dans les villes de Rouen et Versailles.Brandissant des banderoles "Arrêtez de tuer le Donbass", "Arrêtez d’armer l’Ukraine", quelque dizaines de personnes se sont installées devant des usines du groupe Nexter, qui produit notamment des canons Caesar que l’Hexagone livre à l’Ukraine.Les actions de protestation se sont déroulées à l'appel des organisations internationales SOS Donbass et Stop Killing Donbass.L’organisatrice Anna Novikova-Bernet a expliqué à Sputnik le choix de la ville de Rouen par le fait que c’est ici que se trouve la plus grande usine d'armement, où travaillent un millier de personnes.Selon elle, des opposants à la mobilisation ont tenté de l'entraver, mais en vain. Anna Novikova-Bernet avait auparavant confié avoir reçu des menaces de la part d’activistes pro-ukrainiens en raison des événements qu'elle organise.

paris

france

ukraine

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

paris, armes, france, ukraine, kiev, armements, florian philippot