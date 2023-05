https://fr.sputniknews.africa/20230502/nouveau-deraillement-de-train-dans-la-region-russe-de-briansk-1058997029.html

Nouveau déraillement de train dans la région russe de Briansk

Nouveau déraillement de train dans la région russe de Briansk

Un train de fret a déraillé dans la région russe de Briansk (sud-ouest) sans faire de blessé, a annoncé la compagnie des Chemins de fer russes (RZD). 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T19:53+0200

2023-05-02T19:53+0200

2023-05-02T20:13+0200

briansk

russie

chemins de fer de russie (rzd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/1a/1045403505_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_bb6616bbbdaee6837341bc5ea3225e67.jpg

Suite à l"'ingérence de personnes non autorisées", la locomotive et une vingtaine de wagons d'un train de fret ont déraillé dans la région russe de Briansk, ont fait savoir les Chemins de fer russes (RZD).Par la suite, le gouverneur de la région Alexandre Bogomaz a confirmé l'incident, indiquant qu'il était dû à l'explosion d'un "engin non identifié".Lundi, le déclenchement d'un engin explosif sur des rails avait déjà provoqué le déraillement d'une locomotive dans la même région de Briansk. Sept wagons transportant du gasoil et des matériaux de construction ont quitté la voie.

briansk

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

briansk, russie, chemins de fer de russie (rzd)