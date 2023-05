https://fr.sputniknews.africa/20230504/le-kremlin-devoile-la-reaction-de-poutine-a-lattaque-de-drones--1059029548.html

Le Kremlin dévoile la réaction de Poutine à l'attaque de drones

Dans les situations extrêmes, Vladimir Poutine est toujours calme et serein, ses ordres sont invariablement explicites, selon son porte-parole. 04.05.2023, Sputnik Afrique

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a fait part à Sputnik de la réaction du chef de l’État à l’attaque de drones contre le Kremlin. Selon lui, comme toujours dans les situations difficiles, M.Poutine a conservé son calme et sa sérénité."Dans ces situations difficiles et extrêmes, le Président conserve toujours son calme, sa sérénité, ses estimations et les instructions qu’il donne sont explicites. Aussi, n’y a-t-il rien de neuf sur ce plan", a détaillé M.Peskov.

