Le bilan de l’attentat sur le pont de Crimée s’élève à quatre morts

L’attentat visant le pont russe de Crimée a fait quatre morts dont un juge moscovite, selon un bilan actualisé. 11.10.2022, Sputnik Afrique

Le nombre de morts dans l'explosion d’un camion piégé sur le pont russe de Crimée est passé à quatre, dont un juge originaire de Moscou, ont annoncé ce mardi 11 octobre à Sputnik les secours.Le pont de Crimée cibléLe 8 octobre, un camion piégé a explosé sur l’immense pont de Crimée reliant la péninsule à la région de Krasnodar.Deux travées du pont ont été endommagées. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont pris feu. Le trafic automobile et ferroviaire a été en partie rétabli quelques heures plus tard.Le Comité d'enquête russe a annoncé avoir identifié le propriétaire du camion piégé, un habitant de la région de Krasnodar.Le Président russe a qualifié l’explosion d’attentat organisé par le régime de Kiev. Selon lui, cette attaque visait une infrastructure d’importance critique pour la Russie. Vladimir Poutine a en outre accusé l’Ukraine d’avoir commis trois attaques contre la centrale nucléaire russe de Koursk et d’avoir entrepris de saper le gazoduc sous-marin Turkish Stream.Riposte russeLe 10 octobre, les forces russes ont porté des frappes massives contre des sites militaires et énergétiques partout en Ukraine, de Kharkov à Kiev en passant par Lvov et Ivano-Frankovsk. Ces bombardements se sont poursuivis ce 11 octobre.

