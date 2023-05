https://fr.sputniknews.africa/20230503/liran-veut-adherer-aux-brics-pour-participer-a-la-creation-dun-monde-multipolaire-1059004811.html

L'Iran veut adhérer aux BRICS pour "participer à la création d'un monde multipolaire"

L'Iran veut adhérer aux BRICS pour "participer à la création d'un monde multipolaire"

Condamnant le rôle excessif des États-Unis et de plusieurs autres États dans la politique mondiale, le Président iranien espère que sa potentielle adhésion aux... 03.05.2023, Sputnik Afrique

L'Iran envisage d'adhérer aux BRICS afin de participer à la création d'un monde multipolaire, a déclaré mardi le Président de la République islamique Ebrahim Raïssi à la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen.L'Iran a déposé sa demande d'adhésion aux BRICS en juin 2022.Une adhésion avantageuseIl a condamné l'unipolarité de l'ordre mondial qui permet aux États-Unis et à encore trois ou quatre puissances de se considérer comme les maîtres du monde.Grâce à de bonnes relations avec la Chine et la Russie, l'adhésion à l'OCS, selon M.Raïssi, a été avantageuse pour l'Iran et lui a ouvert la voie vers les marchés internationaux. En revanche, les États-Unis ont tenté, en vain, d'isoler son pays et d'empêcher sa participation à l'OCS, a-t-il ajouté."Nous tendons la main de l'amitié à tout pays qui souhaite travailler avec nous", a souligné le chef d'État. L'Iran cherche à avoir des relations constructives avec tous les États sur la base d'intérêts communs, selon lui.Téhéran promeut la multipolaritéLe projet de loi sur l’entrée de l‘Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai a été approuvé par le Parlement du pays en novembre 2022.En outre, en promouvant la multipolarité, Téhéran prône l’abandon du dollar et de l’euro en faveur des monnaies locales dans ses échanges avec les pays africains. Il souhaite élargir ses liens économiques avec l’Afrique, a déclaré Ebrahim Raïssi début mars.

brics, international, iran, ebrahim raïssi, monde multipolaire, organisation de coopération de shanghai (ocs)