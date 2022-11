https://fr.sputniknews.africa/20221127/le-parlement-iranien-approuve-le-projet-de-loi-sur-ladhesion-de-letat-a-locs-1057105169.html

Le Parlement iranien approuve le projet de loi sur l'adhésion de l'État à l'OCS

Le Parlement iranien approuve le projet de loi sur l'adhésion de l'État à l'OCS

Le parlement iranien a approuvé le projet de loi pour l’adhésion de Téhéran à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui réunit actuellement huit... 27.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-27T19:09+0100

2022-11-27T19:09+0100

2022-11-27T19:09+0100

organisation de coopération de shanghai (ocs)

russie

iran

chine

parlement

adhésion

projet de loi

inde

kazakhstan

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/20239/29/202392974_0:67:600:405_1920x0_80_0_0_f82acdef024da13b7f38e5fbce424708.jpg

Le Majlis (parlement) iranien a approuvé à la majorité un projet de loi sur l’entrée de la République islamique à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), annoncent ce dimanche 27 novembre les médias iraniens.Le document a été adopté par 205 voix pour, 3 contre et 4 abstentions sur un total de 237 délégués présents à la réunion.Le projet d’adhésion du pays à l’OCS avait été signé par le Président iranien, Ebrahim Raïssi, le 30 septembre, quelques jours après le sommet.Condition d’adhésionParmi les écrits en question figurent ceux sur la lutte contre le terrorisme.À présent, si l’OCS souhaite adopter un autre document, le parlement iranien devra l’examiner pour qu’il puisse être approuvé, a expliqué M.Amouei cité par l’agence de presse Mehr.Une adhésion sur fond de message internationalPour le responsable, l’adhésion de l’Iran à l’OCS est un message international:"Compte tenu de la participation de la Russie et de la Chine à cette organisation, le volume des échanges commerciaux [parmi ses membres] est très élevé. L’OCS est l’une des organisations régionales les plus remarquables".Il a conclu, en affirmant que l’Eurasie et l’Asie ont du poids dans l’avenir économique mondial.Organisation de coopération de ShanghaiCréée en 2001, l’OCE comprend la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la Russie et le Tadjikistan. L’Afghanistan, la Biélorussie, l’Iran et la Mongolie y ont le statut d’observateurs, alors que les États partenaires de l’OSC sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Népal, Sri Lanka et la Turquie.En septembre 2021, le sommet de l’OCS a marqué le début de la procédure d’adhésion de l’Iran et d’octroi du statut de partenaire au dialogue à l’Arabie saoudite, à l’Égypte et au Qatar. En septembre dernier, l’OCS a lancé la procédure d’adhésion de la Biélorussie.

russie

iran

chine

inde

kazakhstan

turquie

afghanistan

azerbaïdjan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

organisation de coopération de shanghai (ocs), russie, iran, chine, parlement, adhésion, projet de loi, inde, kazakhstan, turquie, afghanistan, azerbaïdjan