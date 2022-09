https://fr.sputniknews.africa/20220915/ocs-la-voie-de-lexpansion-1056187955.html

OCS: la voie de l’expansion

OCS: la voie de l’expansion

Fondée en 2001, l'Organisation de coopération de Shanghai a parcouru un long chemin en devenant une partie intégrante de l'ordre mondial politique et...

L’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation internationale fondée en 2001. Elle regroupe l’Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l’Ouzbékistan. L’Afghanistan, la Biélorussie, l’Iran et la Mongolie sont États observateurs. L’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Cambodge, le Népal, la Turquie et le Sri Lanka font partie des partenaires. Le sommet de Douchanbé de septembre 2021 a ouvert la procédure d’octroi du statut de partenaire de discussion à l’Égypte, au Qatar et à l’Arabie saoudite. En 2022, la Biélorussie a présenté une demande d’adhésion en tant que pays membre à part entière. Lors du sommet à Samarcande, en Ouzbékistan, l'Iran a signé un mémorandum d'adhésion à l'organisation.

