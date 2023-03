https://fr.sputniknews.africa/20230309/liran-sapprete-a-abandonner-le-dollar-dans-ses-echanges-avec-lafrique-1058138680.html

L'Iran s'apprête à abandonner le dollar dans ses échanges avec l'Afrique

L'Iran s'apprête à abandonner le dollar dans ses échanges avec l'Afrique

L’Iran prône l’abandon du dollar et de l’euro en faveur des monnaies locales dans ses échanges avec les pays africains. Pour promouvoir les règlements en... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T10:18+0100

2023-03-09T10:18+0100

2023-03-09T10:18+0100

international

iran

afrique

échanges

dédollarisation

ebrahim raïssi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

S'exprimant lundi 6 mars lors d'une conférence sur la coopération scientifique et économique entre l'Iran et l'Afrique de l'Ouest, le vice-président iranien chargé des affaires économiques, Mohsen Rezaei, a souligné l'importance de la coopération multilatérale.Il a déclaré que Téhéran pourrait donner un coup de pouce à de nombreuses industries de pointe en Afrique de l'Ouest tandis que la création d'une banque commune avec des règlements en monnaies locales faciliterait les échanges.Selon la République islamique, ces règlements ouvriront la voie à une coopération plus large avec les nations africaines.Il a noté que les États africains ont réussi à obtenir leur indépendance après des siècles de colonisation et doivent maintenant construire des économies fortes afin de retrouver leur statut international.Une coopération au nom du progrèsEn s’adressant aux participants à cette conférence, le Président iranien Ebrahim Raïssi a souligné la nécessité d'alléger les lourdes réglementations et tarifs sur la voie de la coopération entre la République islamique et les pays d'Afrique de l'Ouest.Il a évoqué les questions d'énergie, d'ingénierie, de transport, d'exploitation minière et d'agriculture comme de bons domaines pour favoriser efficacement les liens de l'Iran avec les pays africains."Le terrain est bien préparé pour développer des relations bilatérales, car les deux parties disposent de capacités considérables", a souligné M.Raïssi.

iran

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, iran, afrique, échanges, dédollarisation, ebrahim raïssi