L’Iran veut stimuler ses relations économiques avec l’Afrique

Téhéran n’est pas satisfait des liens économiques tissés avec l’Afrique et entend les élargir davantage, a déclaré le Président iranien, Ebrahim Raïssi. 07.03.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique semble un continent de plus en plus courtisé économiquement. Alors que la Russie a annoncé son intention de resserrer les liens avec plusieurs pays africains, Téhéran veut en faire de même. L’Iran, qui accueille actuellement un sommet de coopération avec l'Afrique de l'Ouest, souhaite étendre ses coopérations dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’exploitation minière, a ainsi déclaré le Président de la République islamique, EbrahimRaïssi.Le bilan n’est pas totalement noir, puisque les exportations iraniennes vers l’Afrique ont déjà doublé depuis mars 2022, comme l’avait déclaré plus tôt Reza Fatemi Amin, ministre iranien de l'Industrie, des mines et des affaires.Vers une banque commune?Le rapprochement des économies iraniennes et africaines pourrait même passer par la création d’une banque commune. C’est en tout cas l’idée qu’a avancée le vice-Président iranien chargé des affaires économiques, Mohsen Rezaei. Une telle structure permettrait d’exclure le dollar et l’euro des paiements commerciaux entre les deux parties.Le responsable a en outre affirmé que l’Iran pouvait appuyer le développement des industries de pointe africaines.L’Iran lorgne par ailleurs sur le groupe des BRICS, qui a fait un retour en force dans l’actualité ces dernières semaines. Un intérêt partagé par plusieurs pays africains, comme l’Algérie, qui a pour sa part déjà formulé une demande d’adhésion au club des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

