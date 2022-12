https://fr.sputniknews.africa/20221223/lalgerie-espere-rejoindre-les-brics-en-2023-1057363588.html

L’Algérie espère rejoindre les BRICS en 2023

L'Algérie espère rejoindre les BRICS en 2023

L'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, a déclaré le Président Tebboune. Selon lui, pour prétendre intégrer le groupe, il faut... 23.12.2022

Après avoir déposé en novembre sa demande d’adhésion aux BRICS, l’Algérie espère rejoindre le groupe en 2023, comme l’a déclaré le 22 décembre sur les chaînes de Radio et de Télévision nationales le Président du pays, relayé par Algérie Presse Service.Selon Abdelmadjid Tebboune, ce processus exige, d’une part, la poursuite des efforts dans les domaines de l'investissement et du développement économiques et humains, et d’autre part, de passer à des niveaux supérieurs d'exportation.Cependant, pour le moment, le PIB actuel du pays est d’environ 168 milliards de dollars.Évoquant la position des membres du groupe envers la candidature de l’Algérie, le Président de la République a souligné que la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil avaient approuvé que son pays les rejoigne.Plusieurs autres pays veulent rejoindre cette alliance économique, dont l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte.

