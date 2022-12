https://fr.sputniknews.africa/20221222/qui-sont-les-brics-qui-representent-pres-de-la-moitie-de-la-population-mondiale-1057353831.html

Qui sont les BRICS, qui représentent près de la moitié de la population mondiale?

Qui sont les BRICS, qui représentent près de la moitié de la population mondiale?

Le groupe que forment ces cinq pays -Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud- font en quelque sorte contrepoids aux économies développées, promeuvent la... 22.12.2022

Il y a 12 ans, en décembre, l'Afrique du Sud a intégré le groupe des BRIC, transformant l'acronyme en BRICS. Mais qu’est-ce que c’est que ce groupe?BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (le "S" est pour "South" de "South Africa" dans le sigle en anglais).En 2014, la Nouvelle Banque de Développement (NDB) a été créée, avec un capital initial de 50 milliards de dollars, à intégrer par les 5 pays membres, avec pour objectif de financer le développement des économies émergentes.Les BRICS, 5 pays mais presque la moitié de la population mondialeLes BRICS occupent une place unique dans l'économie mondiale. Ensemble, ils représentent environ 25% du PIB mondial. Ils constituent un marché international gigantesque, représentant environ 3,21 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale.Parmi les BRICS, la Chine constitue un vrai poids lourd, avec son PIB équivalent à 15,8 milliers de milliards de dollars en 2021, selon la Banque mondiale. La croissance chinoise affichée en 2021 était de 8,1%.Ensuite, en volume du PIB, viennent l’Inde (2,73 milliers de milliards de dollars et 8,9% de croissance annuelle), le Brésil (1,83 millier d milliards de dollars et 4,6%), la Russie (1,49 millier de milliards de dollars et 4,8%) et l’Afrique du Sud (352 milliards de dollars et 4,9%)."Une meilleure Afrique du Sud, une meilleure Afrique"L’Afrique du Sud venait d’apprendre que le groupe des BRIC acceptait de l’intégrer en décembre 2010. Cette adhésion sera effective le 14 avril 2011 lors de la première réunion du groupe désormais au complet à Sanya, en Chine.L’année prochaine, le pays africain assurera la présidence tournante du groupe. En 2022, c’est la Chine qui assure cette fonction.Encore plus de membres?En novembre, l’Algérie a déposé sa demande d’adhésion au groupe. Selon le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, les BRICS "constituent une force économique et politique" et "permettent de s'éloigner de l'attraction des deux pôles". Pour le pays maghrébin, cela représentera "une chance de décoller économiquement, scientifiquement et technologiquement", a réagi auprès de Sputnik l’économiste algérien Mohamed Achir.Plusieurs autres pays veulent rejoindre le bloc économique, dont l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte.

