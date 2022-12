https://fr.sputniknews.africa/20221222/la-russie-remet-des-images-satellites-de-85000-km2-de-territoires-aux-autres-pays-des-brics-1057353687.html

La Russie remet des images satellites de 85.000 km2 de territoires aux autres pays des BRICS

Les satellites russes d’observation de la Terre Canopus-V ont filmé de vastes territoires étrangers en 2022, à la demande des pays des BRICS. L’Afrique du Sud... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Le groupe Systèmes spatiaux russes (RKS), qui fait partie de la société publique Roscosmos, a remis aux autres pays membres des BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud) des images de leurs territoires, prises par les satellites russes Canopus-V, a annoncé Sergueï Ivanov, chef de département au Centre scientifique de surveillance opérationnelle de la Terre (OMZ) de RKS.Régler ensemble les problèmes climatiquesCet échange de données de télédétection de la Terre a aussi permis aux agences spatiales des BRICS d’améliorer leur interaction dans le cadre d’un accord de 2021. Ce document a vocation à régler les problèmes engendrés par le changement climatique, à protéger l’environnement et à éliminer les séquelles des catastrophes naturelles et accidents.Les représentants des agences spatiales des BRICS, récemment réunis lors d’un forum de l’organisation, ont qualifié de très efficace et prometteuse l’utilisation conjointe de leurs satellites de télédétection de la Terre.

