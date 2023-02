https://fr.sputniknews.africa/20230217/entre-les-pays-dafrique-de-lest-et-la-russie-le-grand-potentiel-1057939929.html

Entre les pays d’Afrique de l’Est et la Russie, le "grand potentiel"

Le groupement des États est-africains IGAD et la Russie travaillent sur l’approfondissement des liens économiques. Le pétrole, ainsi que d’autres ressources... 17.02.2023, Sputnik Afrique

L’IGAD, bloc de 7 pays d’Afrique de l’Est, et la Russie ont un "grand potentiel", selon le secrétaire exécutif de l’organisation Workneh Gebeyehu qui s’exprimait auprès de Sputnik.Les pays de l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), à savoir Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Ouganda, entretiennent "historiquement de très bonnes relations" avec la Russie, d’après le secrétaire exécutif.Domaines à privilégierLors de l’une de ses dernières rencontres avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, le secrétaire de l’IGAD a discuté du renforcement des relations communes économiques, a-t-il noté.L’IGAD a été créé en 1986 en réponse aux catastrophes climatiques, notamment les sécheresses, qui ont causé des famines dans la région. Le groupement se fixe actuellement pour objectif la promotion de la coopération régionale et l’intégration économique.

