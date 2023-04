https://fr.sputniknews.africa/20230415/lalgerie-accuse-un-pays-voisin-de-louest-de-lentrainer-dans-une-guerre-de-drogues-1058633977.html

L’Algérie accuse "un voisin de l’Ouest" de l’entraîner dans une "guerre de drogues"

L’Algérie accuse "un voisin de l’Ouest" de l’entraîner dans une "guerre de drogues"

L’Algérie est en proie à une guerre de drogues, importée sur son territoire par d’autres pays, a déclaré son ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, visant... 15.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-15T22:15+0200

2023-04-15T22:15+0200

2023-04-15T22:55+0200

maghreb

algérie

maroc

drogue

trafic de drogue

cannabis

résine de cannabis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103288/10/1032881097_0:283:5616:3442_1920x0_80_0_0_4a809dede8b606f6bd13c83cef4d0a2e.jpg

Nouveau sujet de discorde entre l’Algérie et le Maroc. Déjà à couteaux tirés sur la question du Sahara occidental, Alger et Rabat se querellent désormais sur le terrain du trafic de stupéfiants. Brahim Merad, ministre algérien de l’Intérieur, a ainsi accusé sans le nommer le Maroc de l’entraîner dans une "guerre de drogues".Le ministre a égrené quelques chiffres, soulignant que plus de 32.000 affaires en lien avec le trafic de drogues avaient été résolues durant le premier trimestre 2023, donnant lieu à la saisie 2,5 tonnes de cannabis, de 17 kg de cocaïne ainsi que de 3,5 millions de comprimés psychotropes.Brahim Merad a déploré un bilan "lourd et grandissant", tout en saluant les efforts mis en œuvre par la Sûreté nationale et les services de l'Intérieur. En parallèle de cette lutte contre le trafic de stupéfiants, une stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartier a d’ailleurs été mise en place, son action prévue pour s’étaler de 2023 à 2026.Drogue au MaghrebLa culture du cannabis au Maroc remonte à plusieurs siècles et le pays est connu pour être l’un plus gros producteurs mondiaux, notamment sous la forme de haschich. Les autorités tentent de juguler le phénomène, comme en atteste la destruction de quatre tonnes de cannabis et de 68 kilogrammes d’héroïne près de Tanger en novembre dernier.Mais le cannabis a pris un tel poids dans l’économie marocaine que la question de la légalisation refait parfois surface. En 2021, le pays avait d’ailleurs adopté une loi autorisant "les usages licites du cannabis médical, cosmétique et industriel" sous le contrôle d’une agence nationale.Fin mars, Faouzia Mebarki, représentante algérienne à l’Onu, avait déjà critiqué le "déferlement de cannabis marocain" dans le pays, déplorant une "déstabilisation du pays par le ciblage de sa jeunesse".L’Algérie subit par ailleurs depuis plusieurs mois des vagues d’attaques à la seringue. Des individus, parfois vêtus d’un voile intégral, attaquent les enfants à la sortie des écoles, en tentant de leur injecter des stupéfiants. Leurs motivations restent floues. Certains observateurs pensent qu’ils s’agiraient d’accoutumer les enfants à certaines drogues, alors que les autorités explorent la piste de la sorcellerie.

maghreb

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, maroc, drogue, trafic de drogue, cannabis, résine de cannabis