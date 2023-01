https://fr.sputniknews.africa/20230125/plus-de-22-tonnes-de-haschisch-marocain-retrouves-dans-de-fausses-tomates-1057705552.html

Plus de 22 tonnes de haschisch marocain retrouvés dans de fausses tomates

Plus de 22 tonnes de haschisch marocain retrouvés dans de fausses tomates

De la résine de cannabis marocaine d’une valeur de 45 millions d'euros devait partir pour la France. Le trafic a été démantelé grâce à la police de la ville... 25.01.2023, Sputnik Afrique

La Police espagnole et la Garde civile ont saisi 22 tonnes de résine de cannabis marocaine qui devaient être envoyées vers la France. La drogue était dissimulée dans de fausses tomates, relate Bladi.La police en a d’abord retrouvé 2.600 kg rangés au sein de boîtes de tomate, dans une camionnette. Cette première découverte les a menés dans une zone industrielle à Molina Malaga, où ils ont confisqué 19.700 kilos de plus, détaillent les enquêteurs dans leurs communiqués.Les autorités ont arrêté 10 personnes, dont 8 actuellement en détention. Le quartier général du trafic de drogue utilisait le nom d'une entreprise commerciale légale. Ils étaient en possession de moyens financier, technique, matériel, et humain importants.

