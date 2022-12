https://fr.sputniknews.africa/20221205/plusieurs-tonnes-de-drogues-incinerees-dans-une-ville-marocaine--video-1057183861.html

Plusieurs tonnes de drogues incinérées dans une ville marocaine – vidéo

Cocaïne, résine de cannabis, tiges de kif, comprimés de psychotropes… Plusieurs tonnes de stupéfiants saisis ont été détruites par le feu lors d’une opération... 05.12.2022, Sputnik Afrique

D’importantes quantités de drogue et de produits prohibés ont été incinérées le 30 novembre par les services de l’administration des douanes de la ville marocaine de Tanger, relate le site Le360.Au total, ce sont 68 kilogrammes de cocaïne, quatre tonnes de résine de cannabis, quatre tonnes de tiges de kif et 62.000 comprimés de psychotropes qui ont été brûlés.En outre, d’autres substances prohibées, dont des cigarettes et du tabac pour narguilé, provenant du trafic de contrebande, ont aussi été réduites en cendres.Des drogues pour environ 30 milliards de dollarsL’opération a été réalisée en présence de représentants des autorités locales.Selon le média, la valeur marchande totale des produits détruits a été estimée à un peu plus de 113 millions de dirhams (près de 30 milliards de dollars).Les stupéfiants avaient été saisis au cours de différentes opérations menées par les services de police.

