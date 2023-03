https://fr.sputniknews.africa/20230321/nouveau-gazoduc-intelligence-artificielle-voie-maritime-les-points-cles-abordes-par-poutine-et-xi-1058270839.html

Nouveau gazoduc, intelligence artificielle, voie maritime: les points-clés abordés par Poutine et Xi

Moscou et Pékin envisagent de mettre en œuvre leur projet d'une "voie maritime arctique", ainsi que de travailler ensemble pour devenir leaders dans... 21.03.2023

2023-03-21T16:07+0100

2023-03-21T16:07+0100

2023-03-21T16:11+0100

La Russie et la Chine ont concerté pratiquement tous les détails du gazoduc "Force Sibérie 2", a déclaré ce 21 mars Vladimir Poutine lors des pourparlers avec son collègue chinois arrivé à Moscou pour une visite d’État.Ce nouveau gazoduc en construction devrait passer par la Mongolie. Les exportations actuelles gazières se font via la conduite Force de Sibérie. Depuis quelques mois, Gazprom bat régulièrement des records de livraisons quotidiennes, à la demande de la partie chinoise. Vers 2025, le gazoduc devrait fournir 38 milliards de mètres cubes par an.Alors que l’interaction énergétique des deux pays s’intensifie, Moscou se dit capable de répondre à la demande accrue de Pékin, a ajouté le dirigeant russe. Actuellement, la Chine reçoit du pétrole, du gaz naturel dont le GNL, du charbon et de l’électricité russes.Il a aussi pointé un potentiel des deux pays de devenir les leadeurs dans le domaine de l’intelligence artificielle, "en consolidant les efforts communs".Moscou et Pékin ont également l’intention de mettre en place une "voie maritime arctique", et peuvent commencer par la création d’une institution de travail pour son développement.M.Poutine a aussi prôné les règlements en yuans pour les échanges commerciaux de son pays avec les pays africains, asiatiques et latino-américains.Première visite depuis près de quatre ansLe Président chinois est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de sa première visite depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat.Le jour de son arrivée Xi Jinping a négocié avec Vladimir Poutine en tête-à-tête, l’entretien se poursuivant au cours d’un dîner informel. Lors de la rencontre au Kremlin, les chefs d’État ont discuté de la coopération bilatérale et de la situation en Ukraine, ainsi que du plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit.Ce 21 mars, le dirigeant chinois a déjà eu une rencontre avec le chef du gouvernement russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la foulée, Xi Jinping l’a invité à se rendre en Chine "cette année", ainsi que le Président russe.

