https://fr.sputniknews.africa/20230321/un-detail-inquietant-pour-les-etats-unis-remarque-dans-la-rencontre-poutine-xi--1058265254.html

Un détail inquiétant pour les États-Unis remarqué lors de la rencontre Poutine-Xi

Un détail inquiétant pour les États-Unis remarqué lors de la rencontre Poutine-Xi

Selon un politologue cité par le journal Newsweek, l’accolade entre les Présidents russe et chinois rappelle que Pékin a émergé en tant qu’"intermédiaire du... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T09:27+0100

2023-03-21T09:27+0100

2023-03-21T09:33+0100

international

chine

russie

xi jinping

vladimir poutine

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/14/1058259686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a34034e2b4f2e3a6140b4db87e6842c0.jpg

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont pris dans les bras. Cela devrait être une source de préoccupation pour Washington, a déclaré l'analyste politique américain Thomas Graham, cité par Newsweek.Selon lui, ce geste a attiré l’attention du monde entier, "rappelant que la Chine a émergé en tant qu’intermédiaire du pouvoir mondial". De plus, ça a soulevé des questions quant à savoir "si l’Amérique risque de perdre sa place de leader incontesté de la diplomatie internationale".En outre, le média cite le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, John Kirby, qui a déclaré le 20 mars, lors d’une conférence de presse, que les deux pays se sont rapprochés et s’irritent du leadership américain.Rencontre officielleLe Président chinois est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de sa première visite depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat.Le jour de son arrivée Xi Jinping a négocié avec Vladimir Poutine en tête-à-tête, l’entretien se poursuivant au cours d’un dîner informel.Selon le porte-parole du Président russe, une rencontre officielle aura lieu au Grand Palais du Kremlin ce mardi 21 mars.

chine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, russie, xi jinping, vladimir poutine, états-unis