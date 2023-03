https://fr.sputniknews.africa/20230320/xi-jinping-est-arrive-en-russie-pour-une-visite-detat---video-1058253101.html

Xi Jinping est arrivé en Russie pour une visite d’État – premières images

Ce 20 mars, Xi Jinping a atterri à Moscou. C’est sa première visite d’État en Russie depuis près de quatre ans. 20.03.2023, Sputnik Afrique

Le Président chinois est arrivé ce lundi 20 mars pour une visite d’État en Russie.Son avion a atterri à l’aéroport international de Vnoukovo, selon un correspondant de Sputnik sur place.Un orchestre militaire le rencontre.Il s’agit de sa première visite à Moscou depuis près de quatre ans.Rencontre avec Vladimir PoutineSon déplacement se tiendra du 20 au 22 mars.Les deux dirigeants vont négocier en tête-à-tête ce 20 mars à 16h30 (heure de Moscou) et continueront leur entretien au cours d’un dîner informel.Selon le porte-parole du Président russe, une rencontre officielle entre Vladimir Poutine et son homologue aura lieu au Grand Palais du Kremlin à 15h00 (heure de Moscou) le 21 mars.Qui plus est, c’est le premier voyage officiel à l’étranger de Xi Jinping après avoir été réélu pour un troisième mandat.

