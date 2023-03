https://fr.sputniknews.africa/20230320/le-president-chinois-revele-le-but-de-sa-visite-en-russie-1058251236.html

Le Président chinois révèle le but de sa visite en Russie

Le Président chinois révèle le but de sa visite en Russie

Dans une interview accordée à Sputnik et au journal russe Rossiskaïa Gazeta, le chef d'État chinois a fait savoir que le renforcement de l'amitié et de la paix...

Le renforcement de l’amitié, de la coopération et de la paix est l’objectif de la visite du Président chinois en Russie, comme celui-ci l’a dévoilé auprès de Sputnik et du journal russe Rossiskaïa Gazeta.Xi Jinping a évoqué le développement des relations sino-russes comme le but de son déplacement:Première visite depuis sa réélectionDu 20 au 22 mars Xi Jinping se rend en Russie sur invitation de Vladimir Poutine.Il s’agit de son premier voyage officiel à l’étranger après avoir été réélu pour son troisième mandat.

