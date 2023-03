https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-russie-soutient-les-reglements-en-yuans-chinois-pour-le-commerce-avec-lafrique-1058270442.html

La Russie soutient les règlements en yuans chinois pour le commerce avec l’Afrique

La Russie soutient les règlements en yuans chinois pour le commerce avec l’Afrique

La Russie soutient le commerce avec l'Afrique en yuans, a déclaré Vladimir Poutine lors de son entretien avec son homologue chinois. Quant à la Russie et la... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe a prôné les règlements en yuans pour les échanges commerciaux de la Russie avec les pays africains, asiatiques et latino-américains. Il a dit être convaincu que la coopération russo-chinoise, "multiforme" et "mutuellement bénéfique" se renforcera davantage.Échanges russo-chinoisActuellement, les deux tiers du commerce entre la Russie et la Chine se font en roubles et en yuans, a fait savoir le chef d’État russe. Cette tendance doit être davantage encouragée.Xi Jinping est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de son premier déplacement depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger depuis sa réélection à la tête du Parti communiste.

