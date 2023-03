Emmanuel Macron veut "réarmer" la diplomatie française

https://fr.sputniknews.africa/20230316/emmanuel-macron-veut-rearmer-la-diplomatie-francaise-1058216451.html

Emmanuel Macron a déclaré vouloir renforcer la diplomatie française, en lui allouant plus d’effectifs et de moyens. Le chef d’État a admis que le conflit en... 16.03.2023, Sputnik Afrique

Emmanuel Macron tente de mettre de l’eau dans son vin. Après avoir supprimé le corps diplomatique en juillet dernier, malgré une terrible levée de boucliers, le Président français semble désormais vouloir remettre du fuel dans le réservoir de son ministère des Affaires étrangères.Fini les coupes budgétaires et les réductions de personnels, le chef d’État affirme que la diplomatie française doit être "réarmée", pour faire face aux défis actuels, notamment le conflit ukrainien.Emmanuel Macron a encore admis que plus le conflit en Ukraine se poursuivait plus il était "difficile à assumer" pour les pays européens. Il a déclaré que la situation était "porteuse de divisions" pour les Vingt Sept.Le Président français voit 2024 comme une année charnière, marquée par plusieurs élections qui seront importantes pour l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis.De sacrés déroutesLa diplomatie française a subi de sérieux revers ces dernières années, symbolisant la perte d’influence de Paris sur l’échiquier internationale. La France est notamment très chahutée en Afrique, où les boulettes à répétition de ses ambassadeurs ont parfois provoqué la colère des populations, comme au Mali ou au Burkina, débouchant sur des départs précipités.En septembre 2021, la France avait également vu lui passer sous le nez le "contrat du siècle", après l’annulation par l’Australie d’une commande de douze sous-marins. Canberra avait finalement choisi son allié américain pour ses livraisons, provoquant la colère de Paris. Vladimir Poutine était d’ailleurs récemment revenu sur cet épisode, le qualifiant "d’humiliation" pour l’Hexagone.La position de la diplomatie française sur le dossier ukrainien a aussi été critiquée. Les embrassades un peu trop appuyées entre Emmanuel Macron et Volodymir Zelensky avaient notamment crée le malaise à plusieurs reprises. De même que ses apparitions en sweat-shirt et barbe de trois jours au plus fort de la crise, en mars dernier.

