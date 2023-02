https://fr.sputniknews.africa/20230226/les-americains-ont-humilie-la-france-dans-laffaire-des-sous-marins-selon-poutine-1058020854.html

Les Américains ont humilié la France dans l’affaire des sous-marins, selon Poutine

Humiliée par les Américains suite à la rupture du contrat avec l’Australie portant sur ses sous-marins, la France a avalé un crapaud, juge le Président russe. 26.02.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine estime que la France a été humiliée par les Américains sans pourtant rien dire. En effet, l’Australie avait annulé un contrat sur les sous-marins français en leur privilégiant des sous-marins américains.Intérêts égoïstes des USALe Président russe a indiqué que les satellites américains se rendaient parfaitement compte du fait que les États-Unis ne faisaient que ce qui correspondait "à leurs intérêts égoïstes", même si cela ne répondait pas aux intérêts d'autrui.Rappel des ambassadeursÀ l’automne 2021, l’Australie a conclu un accord avec les États-Unis et le Royaume-Unis sur la mise en place de l’alliance militaire AUKUS. Canberra a parallèlement annulé un contrat d’environ 55 milliards d’euros signé avec la France et portant sur la construction de 12 sous-marins diesel-électriques.L’Australie a préféré des sous-marins nucléaires américains.Paris a accusé les autorités australiennes de "coup dans le dos" et a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultations.

