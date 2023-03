https://fr.sputniknews.africa/20230314/le-programme-des-sous-marins-nucleaires-pour-laustralie-souleve-des-questions-selon-le-kremlin-1058191107.html

Le programme des sous-marins nucléaires pour l’Australie "soulève des questions", selon le Kremlin

Le programme des sous-marins à propulsion nucléaire lancé lundi par les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni nécessite plus de transparence, commente... 14.03.2023, Sputnik Afrique

L’acquisition de sous-marins nucléaires par l'Australie dans le cadre du partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni soulève de nombreuses questions concernant la non-prolifération des armes atomiques, a déclaré le Kremlin.Selon son porte-parole, Dmitri Peskov, "une transparence particulière est nécessaire, il faut avoir des réponses aux questions qui se posent".Sous-marins nucléaires pour l’AustralieWashington, Londres et Canberra ont lancé le 13 mars leur alliance baptisée AUKUS. Ils vont s'associer pour construire en Australie une nouvelle génération de sous-marins nucléaires, après l'achat prévu par Canberra de plusieurs appareils.La Chine a fustigé le programme, dénonçant une "voie erronée et dangereuse".Le programme "viole les buts et objectifs du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires", a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères,Wang Wenbin.Joe Biden a pour sa part assuré que "ces sous-marins seront à propulsion nucléaire, mais ne porteront pas d'armes nucléaires", pour respecter le principe de non-prolifération.Les sous-marins à propulsion nucléaire sont difficiles à détecter. Capables de parcourir de grandes distances pendant de longues périodes, ils peuvent embarquer des missiles de croisière sophistiqués.

