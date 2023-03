Accusé de sabotage des Nord Stream, Washington cherche à esquiver, selon Seymour Hersh

https://fr.sputniknews.africa/20230312/accuse-de-sabotage-des-nord-stream-washington-cherche-a-esquiver-selon-seymour-hersh-1058174212.html

Selon le journaliste Seymour Hersh, l’hypothèse d’une piste ukrainienne dans l’explosion des Nord Stream, relayée par plusieurs médias occidentaux, vise à... 12.03.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis tentent de passer sous silence l’enquête qui les désigne comme responsables de la destruction des gazoducs Nord Stream, a déclaré le journaliste américain Seymour Hersh, auteur de la révélation, à la chaîne chinoise CGTN.C’est pour cette raison qu’un mois après la parution de l’article, le New York Times a affirmé que, d’après les renseignements américains, le sabotage avait été perpétré par "un groupe pro-ukrainien". Sans pour autant préciser la composition de ce groupe ou ses chefs.Selon ses dires, l’administration Biden hésitait entre les sanctions et une bombe. Elle a opté pour la seconde option pour couper ce pipeline fournissant du gaz bon marché à l’Allemagne.Les Ukrainiens? Incapables de faire çaInterrogé sur la plausibilité de cette version "ukrainienne", le journaliste s’est montré dubitatif. D’après lui, la Marine ukrainienne est capable de larguer des mines mais elle n’a pas de chambre de décompression fonctionnelle.De plus, les conduites endommagées sont difficiles à faire exploser, car elles représentent des tubes d'acier recouverts d'une couche en béton pour les protéger de la salinité, du sel de l'eau, explique-t-il.Enfin, ces manœuvres nécessitent l’implication d’experts en plongée sous-marine et d’autres qui savent manier l’explosif C-4, la substance la plus volatile qui soit, selon M.Hersh.Le journal allemand Die Zeit avait pour sa part affirmé que l’acte de sabotage avait été effectué depuis un yacht affrété par une société située en Pologne, mais qui appartiendrait à deux Ukrainiens. Le parquet allemand avait plus tard précisé à Sputnik que le bateau en question provenait d’une société allemande qui était au-dessus de tout soupçon.Les États-Unis et la Norvège dans le collimateurMoscou et un nombre d’analystes et d’hommes politiques ont largement critiqué cette piste ukrainienne.De son côté, Seymour Hersh a affirmé dans son article paru début février que c’étaient des plongeurs de l’US Navy qui avaient posé des explosifs sur les conduites de gaz pendant les exercices Baltops-2022 de l’Otan, l’été dernier. L’opération s’est tenue, dit-il, avec le concours de spécialistes norvégiens, qui ont actionné les engins explosifs.Le Président Joe Biden a pris la décision de faire exploser les gazoducs après neuf mois de discussions au sein de l’administration américaine, d’après M. Hersh. Le Pentagone a toutefois affirmé à Sputnik que les États-Unis n’avaient rien à voir avec cela.

