https://fr.sputniknews.africa/20230311/lexplosion-des-nord-stream-na-pas-pu-etre-faite-sans-laccord-de-washington-dit-dupont-aignan-1058163003.html

L’explosion des Nord Stream "n’a pas pu être faite sans l'accord de Washington", dit Dupont-Aignan

L’explosion des Nord Stream "n’a pas pu être faite sans l'accord de Washington", dit Dupont-Aignan

L’éventuelle piste de Kiev dans le sabotage des Nord Stream a été évoquée par des médias allemands et US. Même si la vérité reste inconnue, ces explosions... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T12:56+0100

2023-03-11T12:56+0100

2023-03-11T13:23+0100

nord stream

nord stream 2

explosion

seymour hersh

états-unis

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/0d/1053909170_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1dfb542a5c52669b20a04ce48eb82732.jpg

Les gazoducs Nord Stream ont été apparemment détruits avec l’implication des États-Unis, qui y étaient intéressés, a estimé l’ex-candidat à la présidentielle française Nicolas Dupont-Aignan lors d’une interview accordée à Sputnik. Il a été interrogé sur une éventuelle participation de Kiev dans cet acte de sabotage, relayée début mars par la presse occidentale. "Cette destruction n’a pas pu être faite sans l'accord de Washington et c'est ce que dit le journaliste américain", a noté le président du parti Debout la France en se référant à l’enquête du lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, publié en février.Pour l’heure, aucun pays n’a encore reconnu sa faute. Mais les avantages et les intérêts de certains États dans les conséquences économiques de cette mise hors service sont évidents pour l’homme politique:Aucun intérêt pour la Russie, la France et l’AllemagneLa Norvège a également été pointée dans cette enquête de Hersh, qui a d’ailleurs triplé ses recettes gazières et pétrolières en 2022 en raison de la réorientation du marché énergétique. Par ailleurs, certains pays de l’UE et la Russie en sont les grands perdants.Face à la piste russe, poussée par plusieurs pays occidentaux, l’homme politique français s’est demandé où "serait l'intérêt de la Russie de couper l'instrument de son alimentation, de l'alimentation de l'Europe en gaz". Et d’ajouter que "ce serait aberrant".Par ailleurs, si jamais les coupables sont identifiés, cela n’affectera pas les relations américano-européennes ou américano-françaises, d’après lui. Enfin, le Président actuel ne réagirait pas non plus, car il est considéré par le chef du parti Debout la France comme "le petit télégraphiste des Américains".Pistes évoquéesSelon le New York Times, un groupe pro-ukrainien était derrière le sabotage des Nord Stream, tandis que Kiev n’aurait pas forcément été au courant de cette opération. Le journal allemand Die Zeit avait pour sa part affirmé que l’acte de sabotage avait été effectué depuis un yacht affrété auprès d’une société située en Pologne, mais qui appartiendrait à deux Ukrainiens. Le parquet allemand avait plus tard précisé à Sputnik que le bateau en question provenait d’une société allemande qui était au-delà de tout soupçon.En février, le journaliste américain Seymour Hersh, prix Pulitzer, avait publié son enquête sur les explosions en mer Baltique. Il affirme que des plongeurs de l’US Navy ont posé des explosifs sur les conduites de gaz pendant les exercices Baltops 2022 de l’Otan l’été dernier. L’opération s’est tenue avec le concours de spécialistes norvégiens, d’après lui. Le Président Joe Biden a pris la décision de faire exploser les gazoducs après neuf mois de discussions au sein de l’administration américaine. Le Pentagone a ensuite affirmé à Sputnik que les États-Unis n’avaient rien à voir avec les explosions des gazoducs russes.

états-unis

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, nord stream 2, explosion, seymour hersh, états-unis, russie, ukraine