Sabotage des Nord Stream: NYT et Die Zeit évoquent la piste ukrainienne, Moscou pas impressionné

Les enquêteurs chargés d'établir les circonstances des explosions des gazoducs Nord Stream fin septembre dernier sont parvenus à identifier le bateau depuis lequel le sabotage avait été réalisé, rapporte Die Zeit.Ces informations ont été obtenues grâce à une enquête conjointe menée par plusieurs médias allemands. Selon leurs données, le bateau utilisé pour l'opération était un yacht loué à une société basée en Pologne, apparemment détenue par deux Ukrainiens. Les explosions auraient été organisées par un groupe de six personnes, dont un capitaine, deux plongeurs, deux assistants de plongée et un médecin. Les saboteurs auraient posé des explosifs sur les gazoducs et se sont retirés des lieux.La nationalité des saboteurs, qui utilisaient de faux passeports, reste pour le moment inconnu, écrit Die Zeit.Le NYT parle d'"un groupe proukrainien"Pour sa part, le New York Times, se référant à des sources proches du dossier, affirme que le sabotage des Nord Stream avait été perpétré par "un groupe proukrainien" qui comptait probablement dans ses rangs des ressortissants ukrainiens ou bien russes.Dans le même temps, les sources du NYT soulignent qu'il n'y a aucun élément attestant de l'implication des autorités ukrainiennes dans l'attentat.Réaction de MoscouLa porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a estimé dans la soirée que "les fuites" derrière ces rapports étaient organisées par "ceux qui cherchent à détourner l'attention du public des faits établis".Elle a ainsi appelé les pays occidentaux "à répondre aux questions formulées par la partie russe" sur ce sujet ainsi qu'à prendre en considération l'enquête du journaliste d'investigation américain Seymour Hersh.

