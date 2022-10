https://fr.sputniknews.africa/20221022/le-sabotage-des-nord-stream-a-montre-de-quoi-lotan-etait-capable-selon-un-politicien-francais-1056595821.html

Le sabotage des Nord Stream "a montré de quoi l’Otan était capable", selon un politicien français

Le sabotage des Nord Stream "a montré de quoi l’Otan était capable", selon un politicien français

"Méfions-nous!" Considérant que les États-Unis étaient à l’origine du sabotage contre les gazoducs Nord Stream, Florian Philippot a affirmé que l’Alliance... 22.10.2022, Sputnik Afrique

"Le sabotage très sûrement américain des gazoducs Nord Stream a montré de quoi l’Otan était capable", a écrit sur Twitter le leader des Patriotes, Florian Philippot.Actes de sabotageLe 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont été commis sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, en mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Une conduite du Nord Stream 2 et deux du Nord Stream 1 ont été endommagées.Nord Stream AG, l'opérateur de Nord Stream, a déclaré que les dégâts provoqués étaient sans précédent et qu’il était impossible de fournir les délais des réparations. Le directeur de Gazprom, Alexeï Miller, a déclaré pour sa part que les pipelines étaient remplis d'eau sur des centaines de kilomètres, notamment en direction de la Russie. Selon lui, il faudra plus d'un an pour les remettre en service.Suite au sabotage, les services de sécurité russes (FSB) ont ouvert une enquête pour "acte de terrorisme international".

