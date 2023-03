https://fr.sputniknews.africa/20230310/les-nord-stream-sabotes-par-kiev-non-plutot-par-washington-ou-londres-note-un-analyste-francais--1058159249.html

Les Nord Stream sabotés par Kiev? Non, plutôt par Washington ou Londres, note un analyste français

Les Nord Stream sabotés par Kiev? Non, plutôt par Washington ou Londres, note un analyste français

Relayée par des médias allemands, l’hypothèse de la responsabilité ukrainienne dans le sabotage des gazoducs Nord Stream est erronée, estime Éric Denécé, président du Centre français de recherches sur le renseignement, interrogé par Sputnik.D’après lui, c’est une mission compliquée qui nécessite des moyens techniques spéciaux, des explosifs et des plongeurs expérimentés. Ce qui manque à l’Ukraine. De plus, ce pays "n'a pas d'accès à la mer Baltique. Ça veut donc dire qu'il aurait fallu monter une véritable opération clandestine, probablement avec l'accord des Polonais".Il s’agirait donc d’un "enfumage" de l’Occident visant à "dédouaner la responsabilité américaine de cet acte de guerre à l'égard de l'Allemagne", étouffant ainsi les résultats de l’enquête publiés par le journaliste américain Seymour Hersh.Tout désigne les États-Unis ou un autre pays de l’OtanD’un autre côté, l’enquête initiale de Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, fournit des explications tout à fait crédibles, d’après M.Denécé.Pour rappel, M.Hersh affirme que le sabotage des Nord Stream a été un travail américain, autorisé par l’administration Biden. Seymour Hersh assure également que des plongeurs US ont posé des charges explosives sous les conduites sous-marines lors de l’exercice BALTOPS 2022 organisé par l’Otan. La Norvège aurait activé les charges quatre mois plus tard.Enfin, les organisateurs de ce type de sabotage auraient pu avoir recours à des "sociétés privées qui font du forage" dont des spécialistes, plongeurs civils, seraient capables de le réaliser, poursuit-il.Comparant certaines informations venant de Norvège et divers éléments de l’enquête de Hersh, on arrive à une conclusion que l’éventuelle participation d’Oslo est tout à fait plausible, a noté M.Denécé:Bénéfices pour la NorvègeQui plus est, Oslo a enregistré des revenus pétrogaziers inédits depuis le début du conflit en Ukraine. Ses bénéfices ont en effet triplé en 2022, "avec des prix bien supérieurs au gaz russe". Enfin, cerise sur le gâteau, "la Pologne a inauguré un nouveau gazoduc stratégique avec la Norvège", justement le 27 septembre 2022, au moment du sabotage du pipeline.Autrement dit, "ce n'est pas la piste norvégienne, c'est la piste américano-norvégienne", conclut M.Dénécé.Malgré les préjudices évidents causés à l’Europe par cette mise hors service des gazoducs qui fournissaient de l’or bleu bon marché, le Vieux Continent n’a pas voulu donner suite à l'enquête. Cela correspond à une situation "de quasi belligérance entre l'Occident et la Russie", a lancé le président du Centre français de recherches sur le renseignement.Silence de BerlinOn n’entend même pas la voix de l’Allemagne, la plus touchée par cet acte de sabotage, étant un grand importateur du gaz russe et acteur dans la construction du Nord Stream 2.Enfin, une campagne d’information qui a été déclenchée tout de suite après les faits, avait eu pour but de remettre la responsabilité sur Moscou:Les autorités de Kiev ont rejeté les nouvelles hypothèses de leur implication. Tout comme la Russie qui soutient la version de Seymour Hersh et continue pour sa part de demander une enquête pour établir la vérité sur ce que Vladimir Poutine a qualifié d’"acte de terrorisme international".

