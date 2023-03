https://fr.sputniknews.africa/20230306/la-norvege-a-encaisse-en-2022-des-recettes-record-sur-fond-de-conflit-en-ukraine--1058118813.html

La Norvège a encaissé en 2022 des recettes record sur fond de conflit en Ukraine

La Norvège a encaissé en 2022 des recettes record sur fond de conflit en Ukraine

Au terme de l'année 2022, l'Etat norvégien a enregistré des revenus pétrogaziers record, la crise ukrainienne ayant violemment perturbé le marché énergétique. 06.03.2023, Sputnik Afrique

Les hostilités qui se déroulent en Ukraine depuis fin février 2022 ont contribué à propulser les prix du gaz à des sommets historiques sur le continent européen. La Norvège en a profité pour engranger des bénéfices records, selon des chiffres officiels dévoilés ce 6 mars.Ainsi, le bureau des statistiques du pays nordique constate que les revenus de l'Etat norvégien se sont élevés à 3.592 milliards de couronnes norvégiennes, soit plus de 340 milliards de dollars. Par rapport aux résultats de l'année 2021, il s'agit d'une hausse de 1.144 milliards de couronnes, ce qui constitue 26% du PIB national.Les revenus budgétaires générés par les compagnies pétrolières ont triplé en 2022 pour atteindre 884 milliards de couronnes norvégiennes, révèle le bureau. Suite au début de l'opération militaire spéciale en Ukraine et au déclenchement des sanctions européenes à son encontre, Moscou réoriente ses livraisons des hydrocarbures sur d'autres marchés. Dans ce contexte, les pays européens ont dû faire face à une crise énergétique durant l'hiver 2022-2023, et certains analystes n'excluent pas la reproduction de ce scénario en 2023-2024.

