Poutine approuve les mesures de rétorsion au plafonnement des prix du pétrole russe

Vladimir Poutine a signé un décret instaurant les mesures de rétorsion au plafonnement des prix du pétrole russe décidé auparavant par l'UE, sauf la Hongrie... 27.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-27T17:17+0100

2022-12-27T17:17+0100

2022-12-27T18:13+0100

vladimir poutine

russie

pétrole

anton silouanov

g7

union européenne (ue)

A partir du 1er février 2023, la Russie ne fournira plus de pétrole aux pays ayant accepté le plafonnement de son prix, selon un décret signé ce mardi 27 décembre par le chef du Kremlin.En vertu du document, "la livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est interdite" si ceux-ci utilisent le prix plafond.Le décret prévoit pourtant de possibles exceptions à cette règle "sur décision spéciale du Président russe".Décision "contraire aux principes de marché"Auparavant, l'Union européenne (sauf la Hongrie), le G7 et l'Australie ont fixé le prix de l'or noir russe à 60 dollars par baril. Le plafonnement est entré en vigueur le 5 décembre.Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a qualifié cette décision de contraire aux principes de marché. Vladimir Poutine a pour sa part assuré que le plafonnement du prix était "mauvais" pour les marchés énergétiques mondiaux, alors que la Russie n'en subirait pas trop de problèmes.

