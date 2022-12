https://fr.sputniknews.africa/20221209/poutine-evalue-limpact-du-plafonnement-du-prix-du-petrole-russe--1057226022.html

Poutine évalue l’impact du plafonnement du prix du pétrole russe

L’initiative de plafonner le prix du pétrole russe est "mauvaise" pour les marchés énergétiques mondiaux; quant à la Russie, elle ne subira pas trop de... 09.12.2022, Sputnik Afrique

pétrole

russie

vladimir poutine

anton silouanov

budget

Le plafonnement à 60 dollars le baril du prix du pétrole russe, décidé par l'UE et les pays du G7, est entré en application le 5 décembre. Alors que Moscou n’a pas encore annoncé sa réponse, le chef du Kremlin a évalué les conséquences de la mesure occidentale.Contraire aux principes de marchéLe 8 décembre, le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a fait savoir aux journalistes que l’introduction d’un plafond ne resterait pas sans réponse et que le gouvernement russe préparait déjà des mesures de rétorsion.Il a ajouté que cette initiative, décidée par les membres de l’UE (sauf la Hongrie), du G7 et l'Australie, était contraire aux principes de marché. Elle aurait un impact soit sur les prix de la matière première, soit sur l’offre.

