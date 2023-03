https://fr.sputniknews.africa/20230308/nord-stream-moscou-commente-les-revelations-du-new-york-times-sur-la-piste-ukrainienne-1058130721.html

Nord Stream: Moscou commente les "révélations" du New York Times sur la "piste ukrainienne"

La "piste ukrainienne" prétendument découverte dans l’enquête sur les explosions sur les gazoducs Nord Stream n’est qu’une tentative "d’égarer ceux qui... 08.03.2023, Sputnik Afrique

Les publications dans la presse américaine sur la prétendue implication d’un groupe pro-ukrainien dans l’attaque des gazoducs russes Nord Stream en 2022 visent à envoyer sur une fausse piste l’enquête sur l’incident, a déclaré le ministre conseiller de l’ambassade de Russie aux États-Unis Andreï Ledeniov.Le quotidien New York Times (NYT) a en effet affirmé la veille, se référant à de nouvelles données de renseignement, que le sabotage avait été perpétré par "un groupe pro-ukrainien". Sans pour autant préciser sa composition ou ses chefs.Des "fuites" anonymesIl s’est dit convaincu que la justice finirait par triompher. L’ambassade déploiera tous ses efforts pour cela, selon lui.La publication dans ce journal proche de la Maison-Blanche contredit les conclusions de l’enquête du journaliste américain Seymour Hersh. Celui-ci pointe l’administration des États-Unis et la Norvège. Détourner l’attentionPour M.Ledeniov, la publication dans le NYT vise à mettre dans l’ombre l’enquête de Seymour Hersh. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a commenté l’information en écho au diplomate russe. Le nouvel article du NYT, rapidement diffusé par d’autres médias américains, est destiné à mettre en circulation de fausses informations, selon lui."Il est évident que les auteurs de l’attentat veulent détourner l’attention", a-t-il déclaré ce mercredi à Sputnik. Et de rappeler que la Russie est toujours tenue à l’écart de l’enquête sur ce sabotage. Selon lui, Moscou vient de recevoir des notes ad hoc de Copenhague et de Stockholm.

