https://fr.sputniknews.africa/20230308/zelensky-le-pantin-de-la-cia-selon-florian-philippot-1058131657.html

Zelensky, "le pantin de la CIA", selon Florian Philippot

Zelensky, "le pantin de la CIA", selon Florian Philippot

De nouvelles publications sur le sabotage des gazoducs Nord Stream faisant état de l’implication d’un groupe pro-ukrainien confirme que "Zelensky est le pantin... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T10:36+0100

2023-03-08T10:36+0100

2023-03-08T10:36+0100

florian philippot

sabotage des gazoducs nord stream

die zeit

the new york times

volodymyr zelensky

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103307/85/1033078529_0:192:3001:1880_1920x0_80_0_0_b4587ed97609c1c8f77e635a210c3883.jpg

Le dirigeant du parti français Les Patriotes et ex-député européen Florian Philippot reste alerte sur la question ukrainienne.Après avoir lancé une mobilisation contre la livraison d’armes occidentales à l’Ukraine et avoir mis en garde contre une généralisation du conflit, il a réagi aux toutes récentes publications de Die Zeit et du New York Times.Allégations de ces médiasLe journal allemand Die Zeit a rapporté la veille que les enquêteurs chargés d’établir les circonstances du sabotage des gazoducs étaient parvenus à identifier le bateau depuis lequel il avait été réalisé.Selon leurs données, c’était un yacht loué à une société basée en Pologne qui serait détenue par deux Ukrainiens.Les explosions auraient été organisées par un groupe de six personnes comprenant un capitaine, deux plongeurs, deux assistants de plongée et un médecin.Die Zeit a cependant constaté que la nationalité des saboteurs, qui utilisaient de faux passeports, restait inconnue.Le New York Times a affirmé que le sabotage avait été perpétré par "un groupe pro-ukrainien" composé probablement de ressortissants ukrainiens ou russes.Le journal n’a cependant trouvé aucun élément attestant l’implication des autorités ukrainiennes.Réactions de MoscouLe porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a signalé qu’il s’agissait d’une intox bien coordonnée visant à détourner l’attention sur ses auteurs.La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a estimé elle aussi que "les fuites" derrière ces rapports étaient organisées par "ceux qui cherchent à détourner l'attention du public des faits établis".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

florian philippot, sabotage des gazoducs nord stream, die zeit, the new york times, volodymyr zelensky, cia