https://fr.sputniknews.africa/20230218/lotan-prefere-une-troisieme-guerre-mondiale-a-une-victoire-russe-traduit-medvedev-1057955271.html

L’Otan préfère une Troisième Guerre mondiale à une victoire russe, traduit Medvedev

L’Otan préfère une Troisième Guerre mondiale à une victoire russe, traduit Medvedev

L’Otan est plus effrayée par une victoire russe en Ukraine que par une Troisième Guerre mondiale, a déclaré l’ancien Président russe Dmitri Medvedev... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T19:13+0100

2023-02-18T19:13+0100

2023-02-18T19:13+0100

international

otan

dmitri medvedev

troisième guerre mondiale

ukraine

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104175/15/1041751508_0:39:3105:1786_1920x0_80_0_0_98e23a6d9d38f273933625b2b604ab03.jpg

L’Otan a dévoilé son vrai visage en déclarant qu’une victoire russe était le premier de tous les risques en Ukraine. Cela révèle l’échelle des priorités de l’Alliance atlantique, qui semble plus obsédée par Moscou que par une Troisième Guerre mondiale, a déploré Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie.L’ancien Président russe réagissait aux propos de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan. Celui-ci avait récemment balayé d’un revers de main les risques d’escalade en Ukraine, affirmant que le plus grand risque était une victoire russe.Troisième Guerre mondialeLe risque que le conflit ukrainien ne débouche sur un embrasement général a été souligné par de nombreux observateurs ces derniers mois. Début février, le Premier ministre polonais avait ainsi déclaré que Varsovie envisageait bien le scénario d’une Troisième Guerre mondiale.En France, diverses personnalités comme Marine Le Pen ou Florian Philippot ont également mis en garde contre ce type de dérive. Le dernier cité a d’ailleurs participé à la diffusion du hashtag "Non à la Troisième Guerre mondiale", qui avait eu un certain succès sur Twitter, fin janvier.Au-delà du conflit généralisé, c’est aussi la menace nucléaire qui inquiète. La logique d’escalade de l’Otan pourrait même mener à un "Armageddon nucléaire", déclarait ainsi récemment la députée allemande Sevim Dağdelen.Fin septembre, le Président russe Vladimir Poutine avait déjà critiqué le "chantage nucléaire" auquel se livrait l’Occident dans le conflit.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, otan, dmitri medvedev, troisième guerre mondiale, ukraine, jens stoltenberg