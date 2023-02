https://fr.sputniknews.africa/20230215/a-cause-de-lotan-il-y-a-le-risque-darmageddon-nucleaire-previent-un-depute-allemand-1057928517.html

À cause de l’Otan, il y a le risque d'"Armageddon nucléaire", prévient un député allemand

À cause de l’Otan, il y a le risque d'"Armageddon nucléaire", prévient un député allemand

Encore une voix qui s’élève contre les pratiques de l’Otan. Selon un député allemand, l’Alliance expose le monde au risque d’une Troisième guerre mondiale qui... 15.02.2023, Sputnik Afrique

L’Otan, qui fournit des armes à Kiev, représente une menace pour la sécurité mondiale. Pour éviter la Troisième guerre planétaire et un "Armageddon nucléaire", l’Occident doit arrêter ses livraisons, a déclaré Sevim Dağdelen, membre du Comité du Bundestag allemand sur la politique internationale et représentant officiel de la faction de gauche sur la politique étrangère et le désarmement.Selon Mme Dagdelen, le fait que les nationalistes des pays de l'Otan et des groupes Al-Qaïda* soient les "bienvenus en Ukraine" est très inquiétant.Livraison d’armesPour rappel, Berlin s’est déjà engagé à livrer des chars Léopard 2 à Kiev et a promis de lui fournir très prochainement des systèmes sol-air Iris-T. La Grèce a, quant à elle, donné une vingtaine de blindés BMP-1 à l’Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky, qui a avoué n’avoir jamais voulu respecter les accords de Minsk, souhaite avoir plus d’armes, notamment des chasseurs, et refuse de négocier. Vladimir Poutine avait précédemment prévenu que la Russie était en mesure de répondre à toute menace. * Organisation terroriste interdite en Russie

