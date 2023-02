https://fr.sputniknews.africa/20230209/volodymyr-zelensky-avoue-quil-nentendait-jamais-respecter-les-accords-de-minsk-1057878604.html

Volodymyr Zelensky avoue qu’il n’entendait jamais respecter les accords de Minsk

Volodymyr Zelensky avoue qu’il n’entendait jamais respecter les accords de Minsk

Après les déclarations de François Hollande et Angela Merkel qui ont affirmé que les accords de Minsk n’avaient pour mission que de renforcer Kiev face à... 09.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-09T18:13+0100

2023-02-09T18:13+0100

2023-02-09T18:17+0100

Le Président ukrainien a reconnu qu’il n’avait jamais eu l’intention de respecter les accords de Minsk destinés initialement à régler la situation dans le Donbass.Selon ses dires, il a annoncé la même chose à Vladimir Poutine en 2019, lors de son unique rencontre au format Normandie (des rencontres diplomatiques rassemblant l’Ukraine et trois médiateurs: Allemagne, France et Russie).Et d’ajouter que Kiev ne se servait de ces accords que pour échanger des prisonniers de guerre.Entretemps, Emmanuel Macron indiquait début février 2022 que Volodymyr Zelensky lui avait confirmé son désir de respecter les modalités des accords de Minsk.Une pause pour "renforcer l’Ukraine"Ce nouvel aveu complète une série de révélations faites dans l’espace de deux mois par les premiers acteurs des accords de Minsk.Début décembre, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel avait confirmé à l'hebdomadaire Die Zeit que les accords de Minsk avaient été une tentative de "donner du temps à l'Ukraine" pour que le pays puisse se renforcer.Fin décembre, l’ex-Président français François Hollande avait lui aussi avoué au journal anglais Kiev Independent que Paris et Berlin voulaient aider l’Ukraine à se renforcer face à la Russie.Enfin, l'ex-Président ukrainien Petro Porochenko a quant à lui déclaré à la BBC que grâce à Minsk II, Kiev avait eu le temps de renforcer son armée.Les accords de Minsk visant à régulariser la situation dans l’est de l’Ukraine ont été signés en 2015. Ils prévoyaient un cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes de la ligne de contact et une réforme constitutionnelle. Ses éléments clefs comprenaient la décentralisation et l’adoption de statuts spéciaux de certaines parties des régions de Donetsk et de Lougansk. Ce qui n’a jamais été réalisé.

