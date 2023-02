https://fr.sputniknews.africa/20230201/ukraine-quand-marine-le-pen-evoque-une-troisieme-guerre-mondiale-1057782669.html

Ukraine: quand Marine Le Pen évoque "une Troisième Guerre mondiale"

La livraison d’armes défensives à l’Ukraine se traduira en escalade, et l’engagement de l’Otan dans le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine pourrait... 01.02.2023, Sputnik Afrique

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national au parlement français, s’est interrogée sur la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine, récemment annoncée par l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Pour elle cette décision se traduit par une "poursuite de l’escalade dont l’issue nous est inconnue".La députée a appelé à la "résolution diplomatique du conflit" et à "une grande conférence pour la paix".Marine Le Pen a mis en garde concernant les nouvelles alliances géostratégiques nouées par Moscou:Elle a fait savoir que la "victoire militaire de la Russie [en Ukraine] lancerait un signal dramatique" au monde actuel.Récemment des pays occidentaux se sont accordés pour livrer à l’Ukraine plus d’une centaine de chars lourds, dont des Leopard 2 de fabrication allemande, des Challenger 2 britanniques et Abrams américains. Le 31 janvier la France a annoncé sa volonté de fournir 12 canons Caesar supplémentaires à Kiev. Quant à l’envoi éventuel d’avions de combat de type F-16, le Président américain s’est dit opposé à l’idée.

