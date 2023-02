https://fr.sputniknews.africa/20230224/quand-le-travail-sur-le-hub-gazier-russo-turc-sera-t-il-repris-1058006643.html

Quand le travail sur le hub gazier russo-turc sera-t-il repris?

Quand le travail sur le hub gazier russo-turc sera-t-il repris?

Suspendue en raison des séismes en Turquie, la phase active des pourparlers sur la création du hub gazier sera bientôt reprise par Moscou et Ankara, selon une... 24.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-24T11:47+0100

2023-02-24T11:47+0100

2023-02-24T11:48+0100

turquie

russie

nord stream

gaz

ankara

vladimir poutine

séisme

catastrophe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/03/1046089702_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_ecc0734b68ed7708743fd532d9bb4700.jpg

La Russie et la Turquie reprendront prochainement leurs négociations au sujet du hub gazier, a déclaré à Sputnik une source proche du dossier. Les pourparlers ont été suspendus après les séismes meurtriers survenus dans le sud-est du pays début février.Initialement programmée pour les 14 et 15 février en Turquie, la conférence internationale sur ce hub n’a finalement paseu lieuCependant, ce projet reste prioritaire pour Ankara, poursuit la source. "Cela a déjà été annoncé à plusieurs reprises au plus haut niveau".Objectifs du hubAuparavant, les Présidents russe et turque ont convenu d’étudier la question de la création d’un hub gazier en Turquie. Une idée qui a initialement été proposée par Vladimir Poutine.Ce site industriel serait susceptible de réacheminer en partie le gaz qui devait passer par l’Europe via les gazoducs Nord Stream. Ceux-ci ont été mis hors service par des actes de sabotage commis par les Américains et Norvégiens, selon une enquête du journaliste américain Seymour Hersh.Les parties envisagent de développer les infrastructures et d'accroître les livraisons de gaz également vers le sud, en plus de créer une plate-forme commerciale pour l’or bleu.D'autres pays pourraient également être impliqués, puisque l'Algérie, le Qatar et l'Azerbaïdjan fournissent également du gaz à l'Europe via la route du sud, indiquait fin janvier Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe.

turquie

russie

ankara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, russie, nord stream, gaz, ankara, vladimir poutine, séisme, catastrophe