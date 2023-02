https://fr.sputniknews.africa/20230209/kremlin-le-seisme-naffectera-pas-la-creation-dun-hub-gazier-russo-turc-1057879547.html

Kremlin: le séisme n'affectera pas la création d'un hub gazier russo-turc

Kremlin: le séisme n'affectera pas la création d'un hub gazier russo-turc

Alors que la Turquie continue d’éliminer les conséquences du puissant séisme du 6 février, le Kremlin fait une mise au point concernant la réalisation d’un hub... 09.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-09T20:55+0100

2023-02-09T20:55+0100

2023-02-09T20:55+0100

russie

turquie

moscou

ankara

hub

gaz

séisme

dmitri peskov

gazoduc

nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101688/19/1016881902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_036b044bb844f82ac58b1c83c2d18799.jpg

Le séisme, qui a frappé la Turquie le 6 février, pourrait retarder la réalisation du projet de hub gazier russo-turc dans ce pays, a déclaré ce jeudi 9 février le porte-parole du Président russe.Le porte-parole du Kremlin a rappelé que les spécialistes russes aidaient leurs collègues turcs à déblayer les décombres et à rechercher les victimes du tremblement de terre.Hub gazier russo-turcLe ministre turc de l’Énergie, Fatih Dönmez, avait déclaré début février que les travaux de mise en place d’un hub gazier international sur le sol turc en étaient à leur étape finale.Vladimir Poutine avait proposé de créer une telle structure en octobre dernier. Elle pourrait acheminer le gaz qui devait initialement passer par les gazoducs Nord Stream, endommagés par un attentat en septembre dernier. Le Président russe avait évoqué la possibilité de construire une autre conduite vers des pays tiers, avant tout en Europe, s’ils le souhaitaient.Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avaient examiné cette question lors d’un entretien téléphonique.D'autres pays, tels que l'Algérie, le Qatar et l'Azerbaïdjan qui fournissent également du gaz à l'Europe par le sud peuvent également participer.Un violent séismeUn séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février au matin. Quelques heures plus tard, un autre tremblement de terre de magnitude 7,6 s’est produit au même endroit.D’après un nouveau bilan dressé par les autorités, le tremblement de terre a tué 17.406 personnes et fait 71.866 blessés en Turquie.Un deuil national de sept jours a été proclamé dans le pays où 10 provinces touchées par la catastrophe sont en état d’urgence pour les trois prochains mois.

russie

turquie

moscou

ankara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, turquie, moscou, ankara, hub, gaz, séisme, dmitri peskov, gazoduc, nord stream