Ankara officialise la date de la conférence internationale sur le hub gazier

C’est officiel! Les autorités turques ont annoncé qu’une rencontre internationale sur un hub gazier se tiendra au cours du mois de février. Cette plateforme... 30.01.2023, Sputnik Afrique

Une conférence, pour les pays consommateurs et fournisseurs de gaz, consacrée à la création d’un hub gazier, aura lieu à Istanbul les 14 et 15 février, a annoncé ce lundi 30 janvier Fatih Donmez, ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles.L’idée de mettre en place un hub pour approvisionner l’Europe en gaz avait été proposée par Vladimir Poutine. Les Présidents russe et turc avaient précédemment donné l'instruction de travailler cette proposition en détail. Cette plateforme pourrait servir à acheminer le gaz qui devait initialement passer par les gazoducs Nord Stream, endommagés lors d’un attentat en mer Baltique en 2022.L’Afrique et d’autres régions aussi les bienvenusSelon Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, l'idée n'est pas seulement de créer une plateforme commerciale en Turquie, mais aussi de développer les infrastructures et d'accroître les livraisons de gaz vers le sud.Il pense que d'autres pays peuvent également être impliqués, puisque l'Algérie, le Qatar et l'Azerbaïdjan fournissent également du gaz à l'Europe via la route sud.

