https://fr.sputniknews.africa/20230105/poutine-sentretient-avec-erdogan-par-telephone-lukraine-et-le-hub-gazier-au-menu-1057509241.html

Poutine s’entretient avec Erdogan par téléphone, l’Ukraine et le hub gazier au menu

Lors d’un entretien téléphonique avec le Président turc, Vladimir Poutine a évoqué son ouverture à un "dialogue sérieux" sur l’Ukraine, tandis que la Turquie a... 05.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-05T15:12+0100

2023-01-05T15:12+0100

2023-01-05T15:15+0100

Les Présidents russe et turc se sont entretenus par téléphone ce 5 janvier, ont annoncé les présidences respectives des deux pays. Les principaux thèmes ont été les relations bilatérales, le règlement du conflit en Ukraine ainsi que les questions énergétiques et régionales."Dialogue sérieux" sur le conflit en UkraineSelon le communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine a réaffirmé son ouverture à un "dialogue sérieux", à condition que Kiev respecte "les exigences bien connues et répétées" de Moscou et tienne compte "des nouvelles réalités territoriales".Le dirigeant russe a de nouveau évoqué "le rôle destructeur des États occidentaux" dans le conflit.Le Président turc, qui se pose en médiateur entre la Russie et l’Ukraine depuis le déclenchement du conflit armé en février 2022, a mis en avant l'idée d'annoncer un "accord unilatéral de cessez-le-feu" afin de parvenir à une "solution équitable", selon le communiqué turc.Hub gazierConcernant la création d’un hub gazier, acheminant le gaz russe vers l’Europe, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie continue de "renforcer les infrastructures". Des délégations des deux pays travaillent pour concrétiser ce projet majeur.L’idée de créer un tel hub a été proposée en octobre dernier par Vladimir Poutine. Cela pourrait compenser l’absence de livraison via les Nord Stream. D’après le Président turc, le site pourrait être situé dans la partie européenne du pays.SyrieLa question syrienne a été également abordée. Ainsi, "une évaluation positive a été donnée" à la réunion tripartite des ministres de la Défense qui s'est tenue à Moscou en décembre 2022.Damas doit "être constructif" pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis trop longtemps, a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Il a souligné que des mesures concrètes doivent maintenant être prises pour éliminer le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) des régions frontalières de la Turquie, Ankara considérant le mouvement comme terroriste.

